CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PASSAGGIO IN FRIULIUDINE Più determinato al suo arrivo in Friuli nel pomeriggio di ieri - «Siamo qua per mantenere gli impegni, per vincere in Regione» -, appena arrivato nella sede regionale del Carroccio a Reana , più sibillino in serata a Udine, quando ai militanti che continuavano a inneggiare a «Massimiliano Fedriga presidente», il leader nazionale Matteo Salvini ha risposto: «Datemi qualche ora. Farò il possibile, vi prometto impegno, ma non posso promettere quello che non ho in tasca. Avete pazientato per tanti giorni,...