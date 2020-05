(tg) In attesa di direttive nazionali proseguono gli incontri tra le amministrazioni locali per capire le prospettive sulla libera circolazione transfrontaliera dei cittadini. L'ultimo si è disputato lunedì a Ratece e Passo Predil e ha visto coinvolti non solo i sindaci di Tarvisio, Bovec e Kranjska Gora, ma anche il ministro degli Interni sloveno Ales Hojs. «È stata l'occasione - spiega Zanette - per conoscere le future disposizioni che il Governo di Lubiana darà per un'apertura più marcata dei confini». Nessuna data ufficiale, però, e tempistiche ancora da definire. Fondamentale sarà il ritorno alla normalità regionale sia dal punto di vista dei contagi, sia delle riaperture. È stato espresso interesse per la proposta del primo cittadino di Tarvisio di creare un'area Covid free Senza Confini che coinvolga anche la Carinzia. Ad auspicare il ritorno alla libera circolazione è anche il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia - Vivi Tarvisio. In un'interpellanza con oggetto Propustnica provvisoria, Isabella Ronsini e Franco Baritussio chiedono a Zanette se stia pensando alla realizzazione di un documento che autorizzi una mobilità limitata. Un lasciapassare simile a quello che per anni ha caratterizzato le zone confinarie con la Jugoslavia. «Con la mobilità limitata alla regione e i confini chiusi, aprire nel Tarvisiano negozi, pubblici esercizi e ristorazione sarebbe inutile». Un'idea simile era stata proposta qualche giorno fa anche da Delio Trossolo di Italia Viva.

