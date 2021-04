Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Serve la psicologia di base pubblica, al pari della medicina di base. È l'opinione del presidente dell'Ordine Roberto Calvani che riflette sulle vicine festività di Pasqua che, causa pandemia, dovranno osservare le note regole imposte dalla zona rossa con restrizioni che impediranno grandi festeggiamenti in famiglia e con amici. Il disagio psicologico, inevitabile, proseguirà, ma si devono attivare strategie individuali per non soccombere...