Pasqua, i fornai: «I controlli ci opprimono»

LA PASQUAUDINE Tutti pronti per la Pasqua e per mangiare i dolci tipici che i fornai del Friuli Venezia Giulia preparano per la ricorrenza che dà il benvenuto alla primavera, tra uova di cioccolata decorate e colombe farcite. Non tutti sanno, però, cosa c'è dietro alla quella bella confezione infiocchettata che si scarta a fine pranzo: una mole di normative da rispettare, un certosino ed encomiabile lavoro dei panificatori, e i controlli dei carabinieri del Nas di Udine. L'obiettivo, da parte di tutti, è quello di far arrivare in tavola,...