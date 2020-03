PASIANO

L'Amministrazione comunale affronterà una spesa di 42mila euro per potenziare il servzio dell'Isola ecologica di via Comugnuzze. Tutto l'iter per l'ampliamento è già stato espletato. Lo comunica il sindaco Edi Piccinin: «Abbiamo già svolto una procedura di gara e l'assegnazione è andata alla ditta Forner che darà il via ai lavori per l'implementazione della piazzola ecologica. Il centro di raccolta sarà potenziato, in modo da permettere la raccolta dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, che dovranno poi essere avviati alle operazioni di smaltimento».

Il Comune - ricorda Piccinin - aveva già fatto un primo intervento di riqualificazione nel 2014. Fino a oggi, non era previsto che l'ecopiazzola ricevesse il conferimento di questa qualità di rifiuti. E, quindi, Pasiano in questi anni ha dovuto trovare una soluzione all'esterno del proprio territorio. «Questo ci ha costretti a sottoscrivere una convenzione con il Comune di Brugnera, per poter utilizzare la loro piazzola ecologica con cui effettuare il servizio - spiega il sindaco -. Ora, dopo un lungo procedimento,e dopo avere ottenuto le varie autorizzazioni ambientali, possiamo finalmente procedere con il potenziamento del centro di via Comugnuzze. Questo ci consentirà di far rimanere i mezzi di raccolta della spazzatura stradale all'interno del territorio di competenza, potremo ottimizzare i tempi di lavoro, migliorare il servizio e aumentare il grado della pulizia e del decoro urbano».

In attesa che abbia inizio l'opera di ampliamento, l'Isola ecologica di Pasiano intanto resta chiusa a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus. Edi Piccinin ricorda che, in seguito alle recenti disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, anche la sua amministrazione comunale ha deciso la sospensione dell'attività e la chiusura del centro, a partire da venerdì 13 marzo fino a venerdì 3 aprile, salvo che non intervengano altre disposizioni. «In accordo con le altre amministrazioni - sottolinea -, abbiamo disposto la chiusura delle piazzole ecologiche dei Comuni per evitare gli assembramenti. L'attività di raccolta porta a porta dei rifiuti è garantita».

