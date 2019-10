Parlano i dipendenti «L'assistenza fa acqua»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOUDINE La fatica quotidiana spesa non tanto per aiutare un anziano infermo ad andare in bagno, quanto per capire come fare a mettere assieme due esigenze apparentemente inconciliabili: rispettare la missione assistenziale del proprio lavoro e rispettare le direttive aziendali, che invece imponevano di smussare gli angoli e tagliare ciò che si poteva. In quel limbo, stretti tra due pressioni da un quintale ciascuna, infermieri e operatori di Sereni Orizzonti, che oggi - sottovoce - iniziano a parlare. LO SFOGOPasian di Prato, porta...