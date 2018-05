Parlamentari, il posto a Roma appeso al rebus schieramenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOUDINE Si rivoterà a settembre, ad agosto o addirittura a luglio, come si stava ragionando ieri in alcuni ambienti con gli stessi schieramenti politici del 4 marzo o con nuovi scenari che potrebbero prevedere una forte bipolarizzazione? È la domanda che fanno prima a di tutto a se stessi quanti stanno già scorrendo l'elenco dei deputati e senatori eletti il 4 marzo in regione e che a brevissimo dovranno tornarsene a casa per nulla sicuri di poter riacquistare il biglietto per Roma. A seconda della risposta, infatti, le...