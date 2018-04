Parco Galvani, emergenza vandalismi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE «Una donna in stato di agitazione, ubriaca, sta dando in escandescenze. Calci alle auto in sosta, danni alle piante condominiali, suona ai campanelli, apre e chiude il cancello del parco, peraltro ancora aperto. Non se ne può più». È sabato sera e al parco Galvani, nel cuore della città, sta andando in scena l'ennesimo episodio di degrado e disagio sociale. I residenti, stufi di una situazione che perdura da tempo e che vede coinvolte bene o male quasi sempre le stesse persone, chiamano il 112. Lo stesso farà, poco...