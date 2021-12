EVENTO

UDINE Per tutto il periodo natalizio, nei fine settimana, a Udine i parcheggi in struttura sono gratuiti. Una decisione che Palazzo D'Aronco ha preso per incentivare gli arrivi in città, in modo da favorire lo shopping e l'attrattività turistica, che in questo periodo punta anche sulla grande mostra internazionale di Casa Cavazzini e sul calendario delle manifestazione legate alle tradizioni del Natale, che propone oltre un centinaio di eventi fino al 12 gennaio. I week end senza ticket saranno tre: quello dell'11 e del 12 dicembre; quello del 18 e del 19 dicembre e quello dell'8 e del 9 gennaio 2022. L'iniziativa coinvolge sette impianti coperti in cui si potrà lasciare l'auto in sosta senza pagare: si tratta dei parcheggi Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio, per un totale complessivo di circa 2600 posti macchina, al netto degli abbonamenti (le strutture, aperte 24 ore su 24, sono inoltre gratuite ogni giorno per quattro ore, dalle 18 alle 22).

ASSESSORE

«Si tratta di una decisione presa all'unanimità dalla giunta ha spiegato l'assessore alle attività commerciali, al turismo e ai grandi eventi, Maurizio Franz -, e finalizzata a creare le condizioni affinché sia gli udinesi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell'offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Senza l'assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti natalizi e alle passeggiate nella nostra città».

PROGRAMMA

Franz ha poi ricordato le diverse iniziative messe in campo dall'amministrazione e dalle realtà del territorio per animare il mese di dicembre, rendere la città più accogliente e offrire un programma diversificato di appuntamenti (dai concerti alle visite guidate ai musei, dalle passeggiate ai laboratori per bambini) a chi frequenterà il capoluogo: «Accanto alla Forma dell'Infinito di Casa Cavazzini, punta di diamante del calendario udinese (per cui sono anche stati ampliati gli orari di accesso, ndr), abbiamo allestito una serie di rassegne e opportunità che rendono ampio e variegato il ventaglio di scelta ha continuato l'assessore -: ricordo i 50 presepi in esposizione nella chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato (fino al 9 gennaio, ndr), la pista da pattinaggio in piazza Venerio e invito tutti a partecipare agli eventi che animano la città, cogliendo l'occasione per ringraziare commercianti, artigiani e categorie per la capacità di fare sistema».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA



