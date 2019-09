Pantianicco, la festa della mela compie i suoi primi cinquant'anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE È arrivata alla cinquantesima edizione la più grande Mostra regionale della mela in Friuli Venezia Giulia, che dal 27 settembre al 7 ottobre 2019 animerà ancora una volta la comunità di Pantianicco. Organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco con il sostegno della Regionee di Ersa, la festa ha continuato ad arricchirsi di eventi. In degustazione menù variegati di ricette tipiche da consumarsi nei grandi spazi coperti, come le mele croccanti di raccolta oltre ai noti dolci come fagottini, strudel e la frittella di mele locale...