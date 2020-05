TRIESTE Nessuna società può resistere a lungo con un calo di introiti dell'80%, ancor più se in presenza di investimenti della portata della terza corsia. Per questo dobbiamo chiedere aiuto allo Stato: il neo-presidente di Autovie venete, Maurizio Paniz, spiega al Gazzettino che è ancora presto per stabilire quale forma di sostegno chiederemo al Governo, lo decideremo in Consiglio d'amministrazione. Tuttavia è chiaro che dobbiamo prevedere adesso quale potrà essere lo scenario fra sei mesi e considerare le ipotesi più negative per attrezzarci tempestivamente, prevedendo anche una persistenza di entrate in forte ribasso rispetto ai livelli delle annate precedenti. L'avvocato presidente sottolinea che la situazione, pur se in miglioramento, potrà risultare ulteriormente condizionata dal blocco delle frontiere con Austria e Slovenia soprattutto per i massicci flussi turistici che abitualmente affollano la rete autostradale nei mesi estivi. Proprio ieri dal Governo di Vienna è arrivata la possibilità che il confine con la Carinzia non ritorni alla normalità prima del 18 luglio, quando cioè gran parte dell'esodo vacanziero di tedeschi, cechi e austriaci si sarà già realizzato verso mete alternative all'Italia e al Nordest in particolare. Paniz conferma che la scelta del direttore generale della concessionaria sarà ponderata sulla scorta di una pluralità di profili alla ricerca della soluzione migliore. E se gli si chiede chi sarà, in effetti, il destinatario finale della nuova concessione trentennale taglia corto: Non è il momento di affrontare questo tema, adesso le urgenze sono altre e si richiamano per l'appunto al rischio liquidità per finanziare i cantieri.

M.B.

