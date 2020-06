Dopo quasi quattro mesi di chiusura delle visite, la Casa di Riposo Brunetti di Paluzza si prepara a riprendere i primi contatti con l'esterno. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione, è stato approvato uno specifico protocollo per concedere le autorizzazioni al contatto tra gli anziani accolti in struttura, covid free dal 4 giugno, e i loro familiari. Quale spazio prioritario è stata individuata l'area della palestra della residenza, che permette di svolgere in sicurezza le visite agli anziani sia nell'area esterna che all'interno. Gli ingressi saranno limitati e scaglionati in modo da ridurre il numero di visitatori contemporaneamente presenti, organizzando le visite su appuntamento: da domani sarà possibile prenotare la visita contattando la residenza via mail a info@covilpaluzza.it o telefonando allo 0433 775121. Le visite saranno consentite a un solo familiare per residente per un massimo di mezz'ora, previo screening sanitario e adeguata illustrazione delle misure da rispettare, e partiranno da martedì 23 giugno per organizzare tutte le prenotazioni. Intanto le persone positive al coronavirus in regione sono scese da 176 a 172, con un nuovo decesso registrato a Trieste.

