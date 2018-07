Palmanova riprogettata da 60 studenti portoghesi e belgi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARCHITETTURAPALMANOVA Nella città stellata 60 studenti di architettura portoghesi e belgi per studiare l'accesso pedonale da Porta Aquileia. In totale sono oltre 1.300 i ragazzi, guidati da architetti e professionisti di fama internazionale, a confronti nei workshop estivi di architettura dell'Università Iuav di Venezia. Tra questi, per l'appunto, oltre 60 giovani, da Portogallo e Belgio, si dedicheranno a Palmanova.«Palmanova vuole essere protagonista di questi laboratori, proponendosi come luogo ideale per sperimentare e proporre nuove...