Palmanova punta a diventare polo scout

L'EVENTOPALMANOVA Oltre 160 tra adulti e ragazzi, dai 15 ai 16 anni, provenienti da numerose città di Friuli-Venezia Giulia e Veneto, si sono dati appuntamento a Jalmicco per un evento che per la prima volta si è tenuto in questa modalità in Fvg. In gergo scout questo tipo di evento viene chiamato Corso capi pattuglia per imparare a poter gestire piccoli gruppi.Thomas Trino, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palmanova ritiene che «lo scoutismo rappresenti un valido aiuto per la formazione dei cittadini del domani perché...