Palmanova e Latisana ristrutturate con 4 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI IN CORSOTRIESTE Ammontano a poco meno di 4 milioni di euro gli investimenti stanziati dalla Azienda Sanitaria 2 per la riqualificazione energetica del presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana che, con l'approvazione del progetto esecutivo di questi giorni, a breve prenderanno il via intervenendo in ciascuno dei due stabilimenti.«Nell'ambito della convenzione Consip Mies 2 - spiega il vicepresidente della Regione, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - è stato approvato il piano esecutivo degli interventi destinati al presidio...