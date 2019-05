Palmanova corteggia i turisti che arrivano in camper

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOPALMANOVA Palmanova si attrezza anche per accogliere i turisti che, la casa, se la portano dietro, per così dire, sulle quattro ruote. Terminati i lavori di realizzazione, sono infatti disponibili a Palmanova due nuove aree dedicate ai camperisti.La prima una zona di sosta, con a disposizione 20 stalli, in Piazza XX Settembre, dentro le mura Unesco a pochi passi dalla centrale Piazza Grande, fulcro della città stellata. La seconda un'area attrezzata nei pressi del Polisportivo comunale, in via Risorgimento, dove tre camper...