IL CASOBUJA Nel giro di 48 ore l'incauto cacciatore che domenica pomeriggio aveva provocato il ferimento di un ragazzo nella campagna di Buja è stato rintracciato e denunciato.Si tratta di un operaio 45enne residente nella località del Friuli Collinare, che è stato deferito in stato di libertà per lesioni colpose. A lui dopo le indagini di rito, sono arrivati i carabinieri delle Stazioni di Buia e Osoppo in collaborazione con i colleghi...