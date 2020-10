LE RICHIESTE

UDINE In piazza hanno chiesto di poter tornare a fare il loro lavoro nelle palestre, nelle piscine e nei centri fitness. All'incontro con il presidente Massimiliano Fedriga hanno portato rivendicazioni precise: dal bonus sport alla rivisitazione dei codici Ateco del comparto per gli aiuti ai professionisti dello sport, dalla sospensione dei canoni di affitto e delle bollette ad una riapertura programmata dei centri.

Il comitato io vivo di sport formato da Federica Pisu, Alan Saitta, Alex Modotti, Karin Bin e Francesco Callegari ha incontrato il Governatore Fedriga mercoledì, mentre le piazze dei capoluoghi si coloravano della protesta dei professionisti di palestre e piscine. Come spiega il comitato, al tavolo sono state portati tutti i punti critici: «La rivisitazione e la correzione dei ristori per i codici Ateco mancanti nel comparto sportivo, la richiesta della sospensione delle utenze e dei canoni di locazione, la richiesta di una programmazione per la riapertura che preveda la riabilitazione del settore sportivo sia a livello economico che d'immagine, la rivalutazione della figura professionale del lavoratore nel settore dello sport». Ma anche «un bonus sport per tutte le fasce d'età, valido per tutte le attività motorie. Abbiamo sottolineato l'importanza del lavoro di questo settore per le sue caratteristiche socio-formative, psico-fisiche e per il risvolto che ha sull'individuo di qualsiasi età». Il comitato, inoltre, vorrebbe istituire un tavolo per affrontare e gestire eventuali problemi futuri. «Il Governatore Fedriga - spiegano i referenti del comitato - ha appoggiato tutti i punti proposti, assicurando che già nei prossimi giorni porterà queste richieste al governo. Quello che farà nell'immediato è cercare una collaborazione con le altre regioni per risolvere le problematiche causate dalle restrizioni del Dpcm; se questa strategia non avrà risultato positivo si riserverà di cercare una collaborazione con il Governo per rivisitare le restrizioni attuali e dare maggiore libertà permettendo così anche al settore sportivo di lavorare». Mentre il comitato era impegnato nel confronto con Fedriga, nei quattro capoluoghi le piazze si sono mobilitate con Aaron Coslevaz (Trieste), Matilde Ceron (Udine), Beatrice De Troia (Gorizia) e Ferdinando Lewental (Pordenone), che hanno fatto partire contemporaneamente quattro manifestazioni. Tutto, sottolinea il comitato, si è svolto «pacificamente» e nel rispetto delle norme. «Un piccolo passo ieri che vogliamo sia solo l'inizio per la rivalutazione del nostro settore».

Il comitato ha tenuto a ringraziare sia «il consigliere regionale Leonardo Barberio che ci ha supportato fin dall'inizio e continua a farlo» sia il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA