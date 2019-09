Palco permanente nel salotto buono di piazza Matteotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀUDINE Un palco permanente per rafforzare il ruolo di piazza San Giacomo come salotto della città. Una simile operazione era già stata fatta durante l'estate, ma adesso l'amministrazione comunale sta pensando ad una soluzione più duratura e si confronterà con le Belle Arti per vedere se l'operazione è fattibile. Quella piazza si presta all'ascolto della buona musica, classica e moderna ha detto il sindaco Pietro Fontanini ieri a margine della firma della convenzione tra Comune e Conservatorio di Udine -; con un palco e un...