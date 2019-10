Palazzo Dorta, lavori in friulano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La ristrutturazione di Palazzo Dorta, nel cuore di Udine, segnerà anche l'avvio della collaborazione tra l'Arlef (l'Agenzia regionale per la lingua friulana) e i privati nel settore dell'edilizia privata regionale.«Il cartello di cantiere realizzato in marilenghe tocca nell'anima il popolo friulano che è noto anche per il fasin di bessoi e per il màl dal madon, locuzioni riferite ai lavori edilizi riguardanti sia le abitazioni private che gli edifici pubblici dei propri paesi sottolinea il presidente dell'Agenzia, Eros Cisilino -. Per...