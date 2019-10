Palazzo D'Aronco Progetto Fvg apre uno strappo in maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAUDINE Progetto Fvg alza la voce e apre uno strappo in maggioranza: Abbiamo rinunciato ad un ulteriore assessore, adesso Paolo Pizzocaro e Daniela Perissutti devono andare a casa. Nel frattempo, il capogruppo Antonio Falcone ha inviato un messaggio al sindaco, per dirgli di non contare più su di lui, anche se per ora non ha rimesso ufficialmente la delega al commercio. Gli animi erano già stizziti dopo la riunione di mercoledì, quando ci si aspettava che Pietro Fontanini annunciasse la sua decisione in merito al rimpasto di giunta....