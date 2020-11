COMUNE

UDINE Palazzo D'Aronco investe 89mila euro nella lotta all'evasione fiscale. Nell'ultima variazione di bilancio del 2020, che passerà in consiglio il 30 novembre, la giunta Fontanini ha infatti inserito una posta di quasi 90mila euro che serviranno «per aggiornare e potenziare le banche dati e per ristrutturare il Servizio entrate in termini di dotazione informatiche ha spiegato l'assessore al bilancio Francesca Laudicina - Allo stato attuale, i programmi non si interfacciano tra loro e quindi non riescono a leggere i diversi database; ad esempio quelli dell'Imu e della Cosap; saranno quindi integrati per facilitare il lavoro degli uffici».

L'ESPERIMENTO

Allo stesso tempo, qualche settimana fa, l'amministrazione aveva anche confermato la sperimentazione sulla riscossione tramite concessionario privato in aggiunta a quello pubblico: alla fine dell'anno scorso, infatti, era stato assegnato ad Area srl il compito di recuperare circa 1,5milioni di euro non versati (relativi a tributi risalenti a cinque anni fa) e in pochi mesi è riuscita a riscuotere il 14,8 per cento dei crediti (circa 219mila euro), a fronte del 6 per cento dell'Ader (la società pubblica).

«Dati i buoni risultati ha detto Laudicina - abbiamo deciso di prorogare l'affidamento, calando tra l'altro l'aggio, che passa dall'8 al 7 per cento di quanto recuperato. Dal punto di vista del recupero dei crediti, questo è un anno difficile: sappiamo che la riscossione coattiva è bloccata almeno fino a fine anno e in questi mesi il privato si occuperà di stimolare i pagamenti. L'obiettivo non è quello di vessare il contribuente, ma riuscire ad arrivare a delle regolarizzazione tramite il Rol, ossia il ravvedimento operoso lunghissimo, concedendo quindi delle dilazioni nel tempo. Tutto sommato, comunque, i contribuenti udinesi sono abbastanza virtuosi, in particolare le persone fisiche».

LA SITUAZIONE

Al punto che secondo i dati dell'anno scorso, il 96 per cento dei cittadini paga regolarmente la tariffa sui rifiuti (quelli del 2020 non ci sono perché la Tari deve ancora essere versata) con un'evasione quindi limitata al 4 per cento. Va anche sottolineato che nella variazione di bilancio appena approvata dalla giunta, sono state registrate entrate per un milione e mezzo di euro di Imu in più rispetto alle previsione, segno quindi che gli udinesi hanno rispettato i pagamenti. Le entrate tributarie, d'altro canto, in era pre-Covid ammontavano a 45 milioni di euro e rappresentano quindi una voce fondamentale per il bilancio, con quasi 29 milioni dall'Imu e 12 dalla Tari. Se si guarda però indietro negli anni, la sommatoria di quanto non viene pagato raggiunge comunque cifre importanti: due anni fa, alle casse comunali mancavano ad esempio 2,5 milioni di euro di tassa sui rifiuti relativa agli anni dal 2014 al 2016 e 3 milioni di Imu del 2012.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA