Palazzo D'Aronco dopo il chiarimento ancora acque agitate nella maggioranza

IL VERTICEUDINE Non è uscita rasserenata, la maggioranza, dalla riunione che mercoledì sera si è protratta fino a tardi e da cui più di qualcuno sperava emergesse la nuova giunta Fontanini. Anzi. L'incontro, che si è concluso con un nulla di fatto, ha lasciato infastidito più di un consigliere, al punto che alcuni sembrano intenzionati a non partecipare al consiglio comunale di lunedì 28 se qualcosa non cambia nel frattempo.A quanto pare, se Antonio Pittioni (Fdi) sarà assente per motivi personali, a disertare l'assemblea saranno i due...