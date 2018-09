PALAZZO BELGRADO UDINE Palazzo Belgrado alla Regione: la delibera della giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO BELGRADOUDINE Palazzo Belgrado alla Regione: la delibera della giunta Fedriga e il voto favorevole dello stesso Fontanini in consiglio delle autonomie, continuano a suscitare polemica. Dopo l'attacco dell'ex primo cittadino Furio Honsell, che aveva criticato il suo successore per l'appoggio ad una decisione che comporta «il passaggio in blocco a Trieste di una parte importante del patrimonio storico e artistico di Udine, con buona pace di tanta retorica friulanista», adesso arriva anche l'attacco dell'opposizione consiliare, che...