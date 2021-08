Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPEREUDINE Via libera alla sistemazione del Palamostre, che permetterà di valorizzare un ampio patrimonio artistico oggi conservato nei depositi. La giunta Fontanini ha dato l'ok al progetto definitivo per rimettere a posto la struttura, firmata da Gianni Avon e Francesco Tentori e inaugurata nel 1971, che allo stato attuale è sfruttata solo in parte (ossia piscine e sala per gli spettacoli teatrali). Il costo dell'operazione è di 2,5...