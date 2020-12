LA STORIA

UDINE Non solo l'ispirazione del Pasolini friulano di Un paese di temporali e di primule. Nei nuovi padiglioni a forma di fiore ideati dall'architetto Stefano Boeri, che serviranno per vaccinare gli italiani contro il covid-19 grazie alla maxi campagna governativa, potrebbe esserci anche un pezzo di operosità friulana. Per ora, come si dice in questi casi, il condizionale è d'obbligo, perché manca ancora l'ufficialità. Ma in un'intervista al Foglio, oltre a ricostruire la genesi della proposta, che ha trovato il simbolo giusto proprio grazie al titolo del libro, che raccoglie gli scritti di Pasolini dal 1945 al 1951, il notissimo progettista ha detto di essersi rivolto ad imprese del Friuli (e del Trentino) per contribuire alla realizzazione dei suoi moduli (il più grande dei quali da trecento metri quadri, per poter vaccinare contemporaneamente fino a 5 persone) che approderanno nelle principali piazze italiane. Al centro un cuore circolare (proprio come il pistillo del fiore), attorno al quale ci sarà una struttura in legno e tessuto, che sarà possibile smontare e rimontare.

Quali e quante saranno le imprese friulane coinvolte, se tutto andrà come da premesse, è presto per dirlo. Dallo staff dello studio Boeri si limitano a confermare che i contatti ci sono stati, ma che ancora manca la formalizzazione e quindi il timbro dell'ufficialità. L'architetto, intervistato dal Foglio ha anche spiegato che nel capitolo dei costi, che molto dipenderanno dalle dimensioni, a pesare saranno soprattutto gli impianti, ma ha anche auspicato che ci siano molte aziende che vogliano donare materiali e tecnologie.

Per il posizionamento dei padiglioni, presentati nei giorni scorsi dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri assieme allo stesso Boeri, si partirà da trecento luoghi per arrivare, a regime, a 1.500 padiglioni temporanei in tutto il Paese, contrassegnati dalla primula (anche leit motiv di tutta la campagna), il primo fiore che nasce dopo il temporale. Come l'Italia che si rialza dopo la pandemia che ha messo in ginocchio la sua sanità e la sua ossatura di piccole e medie imprese.

L'idea cardine è stata quella di trasmettere serenità e fiducia nel futuro, di lanciare un messaggio di rigenerazione, in un modo diretto e comprensibile a tutti, anche ai più piccoli. La primula, alla fine, grazie al libro di Pasolini, l'ha spuntata vincendo sulla margherita: al fiore primaverile si ispira la matrice della pianta circolare dei padiglioni, che poggeranno su una pedana in legno. Il rivestimento esterno dovrebbe essere in materiali tessili, riciclabili e biodegradabili. Fuori, un totem a forma di fiore.

