IL CONFRONTO

UDINE Partono i tavoli tematici Regione-sindacati per affrontare i nodi maggiori della sanità friulana alla prova della pandemia: si comincia con la situazione delle case di riposo (il 10 novembre) e la carenza di personale (16 novembre), ma fra i temi caldi i rappresentanti dei lavoratori hanno messo anche la prevenzione, il tracciamento e l'assistenza domiciliare (a partire dal funzionamento delle Usca) e «la crescita delle liste di attesa nell'ambito delle prestazioni e delle patologie non legate all'epidemia». Ad ogni buon conto, i sindacalisti hanno dimostrato di apprezzare l'apertura del vicepresidente Riccardo Riccardi, che ha condiviso «con interesse la proposta delle organizzazioni sindacali di impostare un metodo per aprire un percorso di confronto sul quale calendarizzare i temi dell'emergenza. Il percorso ci aiuterà a lavorare meglio. Condivido la necessità e i contributi che possono arrivare da istanze del territorio segnalate dal sindacato e dagli enti locali». L'assessore ha inserito fra i temi di confronto anche quello relativo agli investimenti sulla salute «trascurato negli ultimi decenni e sul quale abbiamo già aperto un gruppo operativo accanto a quello dedicato al personale».

I SINDACALISTI

Pace fatta? Se non altro, una tregua. «Riccardi ha condiviso la nostra richiesta di metodo e ha fissato due incontri - dice Alberto Monticco (Cisl Fvg) -. Rispetto a prima, una buona partenza. La priorità che ci siamo dati unitariamente è quella di non affrontare temi specifici ma di condividere il metodo di lavoro: era quello che avevamo auspicato anche nell'incontro con il presidente Fedriga. Volevamo un metodo di confronto e lo abbiamo ottenuto. Riccardi ha condiviso il metodo degli incontri tematici e di avere una regia regionale e ci ha anche fornito dei dati. Al 25 ottobre c'erano 8mila positivi, 23 in terapia intensiva, 112 domande di ricovero, 2.892 isolamenti domiciliari. Al 1. novembre si contavano 11mila positivi, 38 in terapia intensiva, 180 domande di ricovero e 5.158 isolamenti domiciliari, mentre il picco di primavera fu di circa 2.500. Siamo una regione attualmente in 2. fascia di criticità, ma con questo trend sarà questione di giorni passare nella fascia delle regioni in rosso», ipotizza. Secondo Monticco, oltre al fatto che «nel giro di una settimana sono aumentati molto i contagi, un altro dato critico è quello degli isolamenti domiciliari». Villiam Pezzetta (Cgil Fvg), collegato con Rossana Giacaz, responsabile sanità, rammenta che i temi posti «per noi sono ineludibili, dalle case di riposo alla prevenzione, dalle liste di attesa a come garantire la continuità delle prestazioni per le altre patologie. E poi c'è il tema della carenza di personale. Temi che vanno affrontati e gestiti in un percorso di confronto». Secondo lui i numeri forniti da Riccardi «hanno purtroppo confermato quello che si sapeva. Vanno affrontati con grande spirito di collaborazione generale e non di contrapposizione o decisioni dall'alto. Serve il difficile ma utile lavoro di ascoltare tutti: solo così riusciremo a limitare e auspicabilmente a sconfiggere il virus. Valutiamo positivamente l'apertura di Riccardi al metodo, poi valutaremo nel merito sul confronto».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA