OPERAUDINE (AL.PI.) Ottocento metri di pista ciclabile, che collegheranno più facilmente, e in sicurezza, la zona di via Laipacco e il centro città. È stato inaugurato ufficialmente ieri il nuovo percorso ciclo-pedonale che Palazzo D'Aronco ha realizzato tra la zona del campo sportivo e l'incrocio con via Buttrio. L'opera ha richiesto un investimento di circa 470mila euro complessivi, comprensivi anche del rifacimento dell'illuminazione e...