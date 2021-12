Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAUDINE Coldiretti Fvg consegna all'assessore Zannier il Primo Rapporto sui Giovani in Agricoltura. Appuntamento questa mattina a Palazzo Kechler. Le imprese agricole condotte da under 35 in Friuli Venezia sono 800 (426 in provincia di Udine, 288 a Pordenone, 58 a Gorizia, 28 a Trieste), il 4% in più del 2019. «Un dato molto significativo negli anni della pandemia commenta la delegata Coldiretti Giovani Impresa Fvg Anna Turato e...