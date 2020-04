IL CASO

UDINE I controlli serrati delle forze dell'ordine per il rispetto del decreto anti-contagio si allargano anche al settore alimentare. Una pattuglia della sottosezione di Palmanova della Polstrada di Udine, dopo l'area di servizio di Gonars in direzione Venezia, ha fermato nella notte due furgoni provenienti dalla Romania con a bordo 800 chili di carne cruda, trasportata in completa elusione della normativa sulla conservazione della catena del freddo, in quanto i veicoli non erano dotati di cella frigo. Tutta la merce era accumulata in cartoni inidonei al trasporto alimentare e la carne era conservata in sacchetti della spazzatura. La verifica del personale del personale dell'azienda sanitaria ha permesso di stabilire che gli alimenti trasportati andavano immediatamente sequestrati per il sospetto di pericolo per la salute pubblica e avviati all'immediata distruzione. Ammontano complessivamente a 11.000 euro le sanzioni erogate ai due conducenti. Anche il settore della pesca non è indenne. La Capitaneria di porto di Trieste, in attività congiunta con militari della Tenenza di Muggia della Guardia di Finanza, ha intercettato due autotrasportatori italiani provenienti dalla Croazia e diretti in Puglia con un camion che trasportava 500 chili di ricci, privi di attestazione di rintracciabilità. Nascosti in parte in bidoni chiusi, in parte in un doppiofondo, i militari hanno trovato anche 1.260 chilogrammi di cetrioli di mare, molluschi di cui è vietata pesca, trasporto e commercializzazione. Ricci e oloturie, ancora vivi, sono stati rigettati in mare da una motovedetta. Le forze dell'ordine martedì hanno controllato complessivamente 3.984 persone: 146 sono state sanzionate e una denunciata. 1.376 gli esercizi commerciali controllati, di cui tre sanzionati. In provincia di Udine, 1.281 i controlli e 58 le persone sanzionate. Disposta la chiusura provvisoria di un'attività commerciale.

