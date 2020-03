LA SITUAZIONE

UDINE Operatori sanitari esposti al coronavirus, a rischio. Anche Udine registra il primo caso di positività in un medico di medicina generale. Casi che toccano quota 394 con 104 pazienti ricoverati e 222 persone in isolamento domiciliare. Tra gli ospedalizzati, 28 si trovano nelle terapie intensive, ma di questi 5 provengono dalla Lombardia.

Numeri che salgono, anche quelli dei deceduti. Le vittime del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 30, otto in più rispetto al giorno precedente, tutti pazienti affetti da più patologie pregresse. Tra loro un ospite della casa di riposo di Mortegliano (che registra 16 contagiati tra anziani ospiti e operatori), una donna ottantaquattrenne di Monfalcone (pochi giorni fa era morto anche il compagno triestino, sempre a causa del Coronavirus), ma tutti provenienti dall'area triestina. Tantissimi i tamponi fatti, finora ben 5.220. Il coronavirus viaggia e nuovi casi positivi si registrano nel gemonese (4 persone), 3 a Premariacco alle porte di Cividale, 3 a Osoppo e altrettanti a Trieste, il primo caso a Marano Lagunare, e ancora in quota un caso a Sappada e uno a Malborghetto, già in auto isolamento domiciliare.

CASE DI RIPOSO A RISCHIO

Gravi criticità per le strutture socio sanitarie, dei servizi alla persona e dell'assistenza domiciliare. La Uil-Fpl elenca una serie difficoltà tra inefficienze organizzative insopportabili e molto pericolose per la salute pubblica.

I dispositivi vengono razionalizzati denuncia il segretario regionale, Luciano Bressan - mettendo a repentaglio la salute degli operatori, dei pazienti e dei loro familiari. Lavoratori scarsamente sottoposti a sorveglianza sanitaria, che continuano con abnegazione a prestare la loro indispensabile opera anche se potenzialmente infetti, correndo così il rischio di svolgere una involontaria funzione di diffusione del contagio dentro le strutture e dentro il nucleo familiare. Se dovessero aumentare i contagi questi pazienti andrebbero ad affollare le terapie intensive, i reparti infettivi, facendo collassare le strutture ospedaliere già gravemente oberate.

La proposta, difficilmente praticabile, è di sottoporre a tampone tutto il personale sanitario e verificare la possibilità di sterilizzare le mascherine per poterlo riutilizzare, nonché uniformare i protocolli applicati nelle strutture regionali. Le strutture che ospitano gli anziani si organizzano come possono per alleviare la condizione di isolamento. Tutte le Rsa di Sereni Orizzonti hanno optato per l'isolamento forzato, contattando tutti i familiari degli ospiti per programmare videochiamate via Skype oppure tramite WhatsApp.

SOSTEGNO IN QUARANTENA

La condizione di quarantena rischia di far sentire impotenti, bloccati, soli, stressati, impauriti e arrabbiati. Così, tra i gesti di solidarietà, spicca anche quello dell'Associazione per lo sviluppo psicologico dell'individuo e della comunità (Aspic) che offre un servizio psicologico gratuito nel periodo di quarantena. Un gesti rivolto a imprenditori, genitori, lavoratori e , più in generale, a chiunque in questi momento di emergenza si senta solo. Il servizio prevede la possibilità di avere un sostegno contattando il numero 320 1941125 a cui un professionista risponderà o richiamerà il prima possibile.

MANCANO I DISPOSITIVI

Da Legacoop Fvg alla Consulta regionale dei disabili ai sindacati, l'allarme viaggia sulla stessa lunghezza d'onda: mancano mascherine. È ben lungi dall'essere risolto il problema della pericolosa assenza di dispositivi di protezione individuale nei servizi assistenziali, sanitari e di pulizia e sanificazione afferma il presidente di Legacoop Fvg, Livio Nanino - ci sono situazioni ormai critiche. Stesso allarme lo lanciano Fit-Cisl Fvg per i lavoratori che operano nei sistemi di igiene ambientale, nel settore logistico del trasporto merci e in quello marittimo e il presidente della consulta dei disabili per i centri residenziali per persone con disabilità.

Lisa Zancaner

