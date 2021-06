Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CLASSIFICAUDINE Contributi per circa 80mila euro sono stati assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere altrettanti progetti di revisione dei piani di gestione forestale in alcuni punti strategici del territorio montano. Si tratta di quattro piani di revisione finanziati dalla Direzione regionale per le risorse agroalimentari e forestali.Al primo posto troviamo, con un contributo pari a 39.677 euro, il Comune di Pontebba...