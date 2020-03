TRA ALPI E MARE

UDINE Sono unottantina gli italiani che ieri notte intorno alle 4.15, sono finalmente riusciti a rientrare nel nostro Paese provenienti da Vienna. Un ritorno non semplice, considerato che molti Stati non consentono il transito agli italiani se non muniti di certificato medico che attesti la negatività al Covid-19, e reso possibile solo grazie a un accordo tra la Farnesina, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Consolato Austriaco, che ha messo a disposizione due pullman. Il gruppo di giovani, sottoposti a controllo sanitario, è giunto alla stazione ferroviaria di Tarvisio Boscoverde scortato dalla Polizia. Ad attenderli cera il personale della Protezione Civile regionale, dei Pompieri Volontari di Camporosso e i sanitari del dipartimento di prevenzione che avevano allestito una postazione con medico e infermieri. «Sono stati tutti identificati - spiega Raffaella Taddio, consigliere comunale con delega alla sanità - nessuno è stato sottoposto a tampone, ma gli è stata misurata la febbre e sono risultati in buona salute. Hanno poi potuto proseguire il viaggio verso casa con un treno partito verso le 6.15». A ognuno di loro è stato disposto lisolamento domiciliare di quattordici giorni. I nostri connazionali, in gran parte allestero per Erasmus anche se non sono mancati i lavoratori, erano provenienti non solo dallAustria, ma alcuni anche da Spagna e Irlanda. Cinque i friulani. Tra la notte di oggi e domani è previsto il rientro di altri 120 connazionali che saranno sottoposti agli stessi controlli.

CICLOVIA VIETATA

In Valcanale - Canal del Ferro rimane fermo a tre il numero di contagiati da Covid-19: uno a testa nei Comuni di Moggio Udinese, Tarvisio e Malborghetto - Valbruna. È giunta la conferma che questi ultimi due casi sono correlati tra loro. Anche in montagna proseguono, intanto, gli inviti a rimanere nelle proprie abitazioni. Nel weekend sono stati intensificati i controlli per scoraggiare turisti e proprietari di seconde case che avessero intenzione di raggiungere la zona; a Tarvisio e Malborghetto sono state emesse due precise ordinanze che vietano l'accesso alla ciclovia Alpe Adria e ad alcune zone di aggregazione. Nel tarvisiano il divieto è stato esteso anche ai sentieri di fondo valle. Continuano infine i controlli messi in atto dalle autorità austriache al confine di Coccau. Completamente interdetto, invece, lingresso in Slovenia.

SPIAGGIA PROIBITA

Anche a Lignano, dopo il bagno di folla di due settimane fa, è il momento di stare chiusi, come ricordato anche dall'automezzo della Protezione civile munito di altoparlanti che circola in città da giorni. Giovedì il sindaco Luca Fanotto ha informato la popolazione tramite i social che a Lignano sono stati riscontrati 5 casi di Coronavirus, 3 dei quali sono stati ricoverasti nelle strutture ospedaliere della zona,. L'Azienda sanitaria ha predisposto la quarantena pure per i famigliari. «Come comune ha concluso il primo cittadino abbiamo provveduto a dare loro tutta l'assistenza necessaria». Ieri il sindaco ha chiuso tutti i giardini pubblici o aperti al pubblico, il cimitero, la pista ciclabile Lungolaguna Trento - tutte le aree da gioco e di allenamento sportivo pubbliche o aperte al pubblico, recintate o libere, comprese la spiaggia e e relative aree da gioco. Sull'arenile vietato anche correre o passeggiare.

IL SETTORE TURISTISCO

Preoccupati gli operatori di Lignano; alcuni alberghi avrebbero già aperto in assenza dell'epidemia e altri avevano programmato l'apertura per Pasqua, oggi impensabile. Qualche albergatore pensa addirittura non aprire neppure in estate, considerando già ora la stagione turistica già seriamente compromessa, mentre la scorsa primavera le prenotazioni avevano superato in questo periodo ogni più lusinghiera previsione: quest'anno sono state sostituite dalle molte disdette. Questo vale non soltanto per il settore alberghiero, ma anche per quello della ricettività exstralberghiera.

Tiziano Gualtieri

ed Enea Fabris

