UDINE Ottanta attività annullate nelle scuole e nelle biblioteche, dal 27 febbraio scorso al prossimo 15 marzo, causa coronavirus. Ma alla cooperativa Damatrà, nata a Udine nel 1987, con un'esperienza ultratrentennale in regione, non si sono persi d'animo. E si preparano a regalare ai genitori (e ai bambini) che passeranno per la loro sede, cento copie di un libro che non è un libro. «È un attivario - spiega la presidente Mara Fabro , che racchiude meraviglie che aspettao solo di essere scoperte, liberate e costruite. È un invito a fare insieme e anche da soli. Il Bestiario immaginato è un libro che abbiamo fatto grazie ad un progetto finanziato dalla Regione (con Virginia Di Lazzaro e Antonio Catalano, edito da Artebambini ndr). Abbiamo diverse copie nella nostra sede, in via Selvuzzis a Fagagna, che normalmente mettiamo in vendita durante le nostre attività. Ma in questa occasione abbiamo deciso di regalare cento copie ai bambini le cui famiglie vorranno venirle a ritirare, proprio nell'ottica di ripensare a questo tempo senza la scuola come un tempo bello per recuperare la creatività e rimettere in moto una serie di attività che di solito i bambini, sempre così impegnati, non sempre riescono a fare. Per esempio, l'attivario propone di uscire, andare in giardino e raccogliere quello che vedono: due foglie, un rametto, un po' di colla ed ecco una farfalla». Così nascono anche le bestie immaginarie, ma pure gli astro-animali salva-noia, ricavati bucando dei cartoncino. Le sette educatrici di Damatrà sono state costrette ad annullare, dal 27 febbraio scorso al 15 marzo «80 attività che si sarebbero dovute svolgere nelle scuole e nelle biblioteche di Cervignano, San Vito al Tagliamento, San Giorgio di Nogaro, Montenars, Bagnaria Arsa, Buia, Visco, Manzano, Precenicco, Latisana, Pagnacco, Morsano al Tagliamento, Buttrio, Udine, San Michele al Tagliamento, San Daniele del Friuli, Basiliano, Monfalcone, Casarsa, Tavagnacco». «Avremmo dovuto lavorare in tutto il Friuli, invece stiamo a casa e questo tempo in cui stiamo a casa lo abbiamo usato per pensare assieme. E fra i tanti pensieri - spiega la presidente - è nata l'idea di regalare il libro».

Ma è solo la prima di tante idee, promettono alla cooperativa friulana. Timori economici legati alla sospensione delle attività? «Per il momento restiamo ottimisti e confidiamo di poter recuperare tutte le date annullate entro la fine dell'anno scolastico», spiega la presidente.

