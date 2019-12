«Ospedali, non ci sono più alibi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIUDINE «Non ci sono più alibi». Così l'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, ora deputata del Pd, Debora Serracchiani ha commentato ieri mattina a Trieste, affiancata dalla senatrice Tatjana Rojc, l'importante risultato raggiunto a livello nazionale per cui dal 2020 il Friuli Venezia Giulia potrà assumere personale nella sanità. Questo, per effetto di un emendamento accolto che abroga l'obbligo per le Regioni autonome a mantenere il taglio dei costi del personale. «È stata una manovra di bilancio nazionale difficile...