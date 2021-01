IL CASO

UDINE Ospedali sotto pressione, fra posti letto sempre occupati e personale che manca. È il quadro tracciato ieri davanti alla terza commissione Fvg, che per tre ore e mezza ha ascoltato i vertici dell'AsuFc. In prima fila il direttore Massimo Braganti, che, convocato in realtà per parlare del Piano attuativo 2020, di fronte alle domande dei consiglieri, ha tratteggiato il quadro a tinte fosche della lotta alla pandemia, che nella seconda ondata ha visto quadruplicare i posti internistici. «Siamo a 450 posti letto attivati contro i 95 della prima ondata. Adesso stiamo registrando un allentamento di pochi posti, ma siamo sul filo del rasoio. La quantità di dimissioni permette di avere dei posti liberi, ma la pressione è tale che si riempiono in poco tempo».

Il nodo maggiore è rappresentato dalla carenza di personale. «Già da febbraio - ha ribadito - abbiamo cercato di attivare tutte le possibilità», dai concorsi ai medici in pensione. «Ma non siamo riusciti a coprire tutto il fabbisogno. Rispetto al concorso pubblico regionale per infermieri, a fronte di 750 posti che ci erano stati assegnati ne abbiamo utilizzati 409. Gli altri non hanno accettato». Notizia di ieri che «rispetto ai 24 professionisti che dovremmo acquisire tramite la Protezione civile per la campagna vaccinale, al momento ne risulterebbero disponibili 14 e purtroppo 10 risulterebbero già nostri dipendenti». Uno dei problemi maggiori è anche legato ai professionisti messi temporaneamente «fuori gioco» dal virus. In AsuFc, come ha spiegato Braganti, se durante la prima ondata c'erano stati «97 professionisti contagiati, oggi stiamo toccando i 1.200-1.300 da settembre ad oggi». Contagi che, «salvo 4-5 strutture dove si sono registrati più casi», sono intervenuti con «una polverizzazione di casi» che gli fa pensare che l'origine sia esterna all'ambito lavorativo. «Abbiamo anche chiesto il raddoppio delle pulizie negli stipetti». Per far fronte al virus l'ospedale di Udine si è trasformato. «Oggi la palazzina di ingresso potrebbe diventare una struttura assolutamente covid, con sale operatorie, radiologia e terapia intensiva». A Tolmezzo, «invece, stiamo cercando di intervenire sullo sdoppiamento del pronto soccorso. La possibilità di attivare un reparto covid invece è stata esclusa».

Il primario Amato De Monte ha fatto luce sulle terapie intensive, dove attivare un posto letto «costa dagli 80mila ai 100mila euro», ma dove soprattutto la merce più rara sono i professionisti. «La tecnologia si acquista, i locali si riaprono, ma il personale non si compra e bisogna prepararlo: la formazione dei medici richiede anni, e un infermiere dopo la laurea ha bisogno di 7-8 mesi per riuscire a diventare autonomo nei reparti di rianimazione». Da ottobre al 24 gennaio «in tre mesi e mezzo abbiamo ricoverato in terapia intensiva covid 344 pazienti con una mortalità del 27%, dati meno gravi di quelli che vengono riportate da altre terapie intensive nazionali che arrivano a tassi di mortalità anche del 40%». Vanno aggiunti poi i malati normali, «altri 359», che portano il totale a «700 pazienti in 3 mesi e mezzo, quasi 2.400 se proiettati su base annua, mentre il carico di lavoro della terapia intensiva di Udine è di 1400 su base annua. Vuol dire un carico di lavoro aumentato dell'80%». Oggi si pensa a nuove frontiere. «Una sala operatoria mezza covid dove sono stati fatti anche interventi chirurgici. È uno dei progetti allo studio. Adesso abbiamo trovato un percorso per individuare tre sale operatorie da destinare a interventi covid».

La «Cenerentola della sanità» ha avuto il suo bel da fare anche in Friuli, come ha spiegato il dirigente Giorgio Brianti. «Nella prima ondata abbiamo avuto circa 45mila soggetti in quarantena. Nella seconda ondata sono praticamente raddoppiati, con 107mila in sorveglianza attiva». Nei ranghi fra ottobre e novembre sono entrate «una quarantina» di persone. «Uno che lavora otto ore al giorno riesce a intercettare 16 positivi e a fare il contact tracing». Ma la prevenzione ha le armi spuntate anche perché i cittadini collaborano meno. «È molto più difficile che una persona positiva identifichi bene i suoi contatti. È successo che nel periodo di chiusura uno non raccontasse delle trasgressioni che poteva aver fatto. È più difficile avere la collaborazione dei cittadini. Adesso ci preoccupa la ripresa della scuola, temiamo ci possa essere una recrudescenza». Anche la telemedicina per controllare i pazienti in remoto non è decollata, come ha rilevato Denis Caporale: «Abbiamo avuto poche adesioni da parte dei medici di base».

L'assessore Riccardo Riccardi ha parlato di «imbuto formativo», sostenendo la proposta lanciata da De Monte alla Commissione per invitare il Parlamento a intervenire sul percorso di preparazione professionale degli specialisti, perché «non è pensabile che un professionista cominci ad operare in prima persona a 31 anni». «Si soffre - ha detto Riccardi - per la carenza di infermieri a causa di un imbuto formativo. Per fortuna è stata finalmente rivista la legge dello Stato del 2004 che bloccava le assunzioni». Riccardi ha però voluto mostrare anche il lato positivo della medaglia. «L'adesione del personale del servizio sanitario regionale alla campagna di vaccinazione Covid che rasenta l'80% è un dato impensabile e importantissimo». Quanto all'ipotesi di coinvolgere le farmacie nella campagna ha spiegato che si sta facendo «un lavoro di tessitura», ma che è «un passaggio stretto su cui stiamo ragionando con gli Ordini».

Camilla De Mori

