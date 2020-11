IL QUADRO

UDINE Sono sotto controllo i contagi tra il personale del Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, ma l'intera struttura è al limite. «Il Pronto soccorso funziona conferma il direttore medico del presidio ospedaliero, Luca Lattuada i turni sono garantiti e ci siamo riorganizzati al meglio in tempo record». Il problema non è il numero di casi positivi tra gli operatori, costantemente sotto controllo basti pensare che all'AsuFc si fanno circa 3.500 tamponi al giorno ma l'aumento di pazienti e di ricoveri. «La situazione è critica afferma Lattuada -. Stiamo aprendo reparti Covid ogni giorno. Solamente ieri è stata aperta una Rsa al Gervasutta, ma arrivano sempre più pazienti e sempre più impegnativi». Questa seconda ondata è decisamente più impegnativa della prima per il nosocomio udinese, sempre più sotto pressione. Ora si attende, si deve attendere l'auspicato risultato delle misure prese per contenere i contagi. «Se le misure verranno rispettate - prosegue il direttore ci vorranno 20 giorni per veder scendere il numero dei decessi, una settimana per un calo dei nuovi positivi».

Ma per ora i numeri continuano a salire. «Ogni 100 nuovi positivi ne vengono ricoverati una decina spiega così, se in un giorno ci sono 500 nuovi positivi, il 10%, ovvero una cinquantina, arrivano in ospedale». E sono numeri cui difficilmente medici e infermieri riusciranno a far fronte a lungo. Il Covid non dà tregua e la curva è arrivata anche in maniera inaspettata rispetto a marzo e aprile. «Durante la prima ondata precisa Lattuada per l'AsuFc il culmine è stato di 73 pazienti ricoverati contemporaneamente, ora è di 144». Numeri che parlano da sé. «Siamo al limite» ammette. Le strutture devono anche fare i conti con il personale contagiato e fuori servizio per diversi giorni, non sempre facile da rimpiazzare in questo momento. Così si fa fronte all'emergenza chiudendo, ovvero mettendo in stand by visite e interventi non urgenti, «finora siamo riusciti a non interrompere gli interventi sui malati oncologici e sono garantiti urgenze, trapianti e interventi di classe A». La volontà e l'impegno sono quelli di continuare ad assicurare queste attività e non assistere a quanto vissuto in Lombardia alcuni mesi fa.

A mettersi a disposizione dei cittadini, anche per fornire informazioni circa queste problematiche, è nato alcuni giorni fa un comitato spontaneo, La voce del silenzio, che vuole dar voce a tutti e cittadini di Udine e provincia che sono coinvolti direttamente ed indirettamente nel mondo sanitario afferma la coordinatrice Sabrina Colasanzio che ha dato vita al comitato assieme ad altre tre donne già impegnate nel campo sanitario e del volontariato: Seye Ngouye, Elisa Lombardi e Rita Di Rienzo. «Il comitato spiegano - ha cuore il buon funzionamento delle liste d'attesa, l'efficienza delle funzioni dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e dell'assistenza domiciliare. Lo scopo è di contribuire al sostegno della sanità di Udine». Il comitato si propone di dare voce ai cittadini in difficoltà con i servizi sanitari, «cercando il dialogo con chi di competenza per camminare insieme e arginare le lacune». I cittadini, insomma, scendono in campo sul fronte della sanità, così nascono comitati spontanei che li vedono impegnati a tutela della salute della collettività. Recentemente è sorto un altro comitato, stavolta per l'ospedale di Cividale. Cocci, questo il nome di battesimo, si schiera accanto al già presente comitato delle Valli del Natisone e lo fa con gli stessi obiettivi: chiedere la riapertura di alcuni servizi del nosocomio della città longobarda come il pronto soccorso, day hospital, radiologia, day surgery e la medicina, chiusa a sorpresa il 1 novembre.

