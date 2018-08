Ospedale, più di nove milioni di euro per i premi di produzione ai dirigenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Più di 9 milioni di euro, precisamente 9.150.000 euro. A tanto ammontano i fondi contrattuali aziendali 2017 dell'Azienda sanitaria universitaria integrata (Asuiud), meglio conosciuti come premi di produzione, legati alla retribuzione di risultato per la dirigenza medica e quella professionale tecnica e amministrativa (pta) e alla produttività per il comparto. Guardando le cifre viene da pensare che il personale in forze all'azienda lavori davvero bene, ma pure il riconoscimento in termini economici di un lavoro ben svolto non...