ALLARME MASCHERINE

UDINE Da giorni si denuncia la carenza di mascherine per chi ne ha davvero bisogno, per chi lavora in prima linea. Solamente due giorni fa Legacoop Fvg, la Consulta regionale dei disabili e i sindacati hanno lanciato l'allarme. Ieri a Udine ha destato stupore un fatto. La catena di negozi che vende prodotti per l'igiene della casa e della persona, Tigotà, mette in vendita mascherine. Nel punto di via Vittorio Veneto è arrivata una sola confezione da 30 pezzi, venduti in tempo record, solo un pezzo a persona. Stesso copione nel punto vendita di viale Tricesimo, dove ieri mattina erano disponibili ancora 5 pezzi, tutte mascherine in Tnt (tessuto non tessuto), monouso, da indossare una volta e gettare. Così, chi riceve la raccomandazione di rimanere a casa, esce esclusivamente per acquistare una sola mascherina, magari da indossare per entrare al supermercato, un presidio che - è stato detto più volte dagli esperti non è necessario. Ma lo è per medici, infermieri, addetti a consegne e pulizie nelle strutture sanitarie. Un esempio su tutti. Ieri al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove certi reparti sono in totale isolamento, arriva l'ora della consegna pasti. Reparti blindati dove chi porta i contenitori con i vassoi accede senza mascherine. Immediata la domanda all'ingresso di un medico: E la mascherina?. La risposta è sconfortante: Non ce l'hanno data. Con uno sguardo che diceva tutto, il medico ha aperto le porte. Chi consegna i pasti in ospedale non ha le mascherine, chi esce per portare a spasso il cane sì. In tempi normali si chiamerebbe paradosso, in tempi difficili come questo si chiama grande problema, su cui, oltre a sindacati e associazioni, interviene anche la politica. Le aziende del Fvg accolgano l'appello di chi produce il tessuto per le mascherine, in modo da garantire alla nostra regione la fornitura necessaria di questi indispensabili dispositivi di protezione chiedono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Siamo certi che in Fvg non manchino le imprese in grado di realizzare questa operazione fondamentale in questo momento. Un appello lanciato anche da Simona Liguori, consigliera regionale dei Cittadini, per convertire il prima possibile le linee di produzione di articoli manifatturieri in mascherine chirurgiche. Dal momento che alcune aziende del Fvg hanno già dato disponibilità in tal senso, non resta che auspicare e sollecitare in merito un intervento rapido della giunta. Mascherine preziose da mettere a disposizione di chi cerca di salvare vite mettendo a rischio la propria. È commovente la lettera postata su facebook di un anestesista rianimatore di uno dei nostri ospedali. Esco da una terapia intensiva covid. Ti vesti per entrare, e già questo è un'impresa: non puoi sbagliare. Uscire è più difficile che entrare: ho seguito la procedura? Oppure ho inavvertitamente contaminato un oggetto che poi arriva a casa? Perché il pensiero arriva sempre lì. La prima volta che sono entrato in zona covid erano le cinque del mattino. Ho intubato un coetaneo. L'ho portato in terapia intensiva. Quando sono uscito mi sono stupito di avere il pianto in gola. Non era per la tragedia potenziale del paziente: era la consapevolezza di avere un nemico feroce, invisibile, che potrebbe stare ovunque. Un nemico che non ti avvisa, si palesa quando ormai hai già contagiato chi ti sta attorno. Io non sono un eroe. Io sono uno che fa il suo mestiere. Se volete aggiungo che lì dentro vi è una solidarietà e cooperazione che commuove, Giovanni Sermann. Anche i cittadini possono essere solidali, magari lasciando che a usare le preziose e introvabili mascherine siano le persone che ne hanno davvero bisogno.

