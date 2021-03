LA PROTESTA

UDINE Si poteva fare, si poteva programmare e dove sono le squadre d'emergenza? All'indomani della missiva indirizzata tanto al Prefetto quanto alle istituzioni regionali, l'intersindacale medica mette i puntini sulle i in merito alla nota urgente sulla situazione dell'ospedale di Udine, ormai al collasso. Precisano il perché della richiesta di chiudere le strutture con attività differibili. «Da quello che sappiamo la situazione è grave denuncia Antonio Maria Miotti i tempi sono stretti per prendere una decisione, ma nessuno ancora ci ha risposto. La strada da perseguire è ascoltare chi lavora nelle strutture aggiunge , sono loro che hanno voce per far capire come stanno le cose e, in un momento come questo, l'unica soluzione è ridurre l'attività non indispensabile». Nulla lasciato alla discrezionalità degli operatori, tiene però a precisare Miotti, perché esistono da anni degli elenchi che determinano le priorità. Secondo il rappresentante dell'intersindacale, oggi si paga un ritardo organizzativo anche per quanto riguarda le posizioni degli operatori. «Le posizioni di primari e responsabili di struttura, ad esempio, sono in attesa da sette, otto anni di un concorso e sono oltre 40. Già questa è una situazione che perdura da tempo e che non fa bene a nessuno, nemmeno all'utenza che percepisce un quadro carente». Temi portati sul tavolo della Regione, con cui, però, «c'è stata una battuta d'arresto nel dialogo da almeno tre mesi sottolinea ma i canali interlocutori sono indispensabili». E di situazione pericolosa per la salute pubblica parla Valtiero Fregonese. «Non abbiamo rivendicazioni precisa chiediamo solo che ci si muova. In un anno intero l'AsuFc non si è organizzata per affrontare la pandemia» e rimarca il concetto di Miotti, ovvero il crearsi di «una situazione pericolosa per i pazienti e per gli operatori. Dov'è stata la direzione sanitaria dell'Azienda in questi 12 mesi? si chiede Fregonese Abbiamo avuto un anno di tempo per costituire una squadra d'emergenza, ma questo non è stato fatto» dice citando l'esempio dell'apertura di una sezione Covid sabato scorso «prendendo personale da altri reparti senza la minima organizzazione». E ancora: «Tutti gli operatori fanno i corsi antincendio per questo tipo di emergenza. Perché non è stato fatto in questo frangente? Eppure conclude queste ondate erano ampiamente state previste». Sulla questione interviene anche Sinistra Italiana Fvg chiedendo il pronto intervento della Regione, accusata di essere «inadeguata nella gestione dell'emergenza. Il sistema non ha garantito un numero di personale sanitario sufficiente alla quotidianità in tempi normali e la crisi pandemica ha solo che evidenziato queste gravi lacune».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA