Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTEUDINE In AsuFc slitta il patto aziendale che avrebbe dovuto declinare la distribuzione delle risorse aggiuntive regionali (Rar) per il personale del comparto per il 2021. Una partita da 7,3 milioni di euro, come ricordano i sindacati. Ma le sigle presenti al tavolo con la delegazione di parte pubblica e le Rsu non hanno potuto procedere perché mancava all'appello un dato essenziale: l'attribuzione dei soldi destinati ai vaccinatori,...