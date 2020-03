OSPEDALE CONTAGIATO

UDINE «La situazione non è semplice». Esordisce così l'ordine degli infermieri di Udine alla notizia di un focolaio di Covid-19 al Gervasutta di Udine. «L'operatività è un aspetto che, nel quadro generale della gestione di un paziente Covid-19m ha la sua importanza e spesso ne è la parte fondamentale dichiara il presidente dell'Opi Udine, Stefano Giglio - Gli infermieri in questo momento stanno facendo uno sforzo immane nel cercare di assolvere a tutte le richieste imposte da chi si occupa di organizzazione. Ma proprio tali aspetti organizzativi spesso vanno a creare punti di criticità e intoppi che in questo momento non ci possiamo permettere di affrontare. L'esperienza quotidiana degli infermieri a contatto con la gestione dei pazienti Covid-19, in ogni ambito, porta alla luce tutte le carenze. Siamo in continua difficoltà con i materiali, i presidi, le tecnologie, i Dpi (Dispositivi di protezione individuale) e se a questo aggiungiamo punti di cadute nel sistema rischiamo il tracollo. I casi evidenziati di contaminazione fra gli operatori di ogni categoria, dimostrano che alcuni problemi ci sono. Se non poniamo freni a queste situazioni rischiamo di essere gli untori di un processo che poi non avrà fine».

IL TIMORE

Un caso, quello del Presidio Ospedaliero Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta che potrebbe ripetersi. Senza colpe, senza dito puntato. Accade in tutta Italia, nessuno era preparato su una simile emergenza. Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul focolaio che ha interessato l'istituto udinese. Ma tra gli operatori sale la preoccupazione.

SCENA GIÀ VISTA

«Come Ordini della provincia di Udine e Pordenone siamo preoccupati, perché se il problema inizia ad interessare il personale infermieristico allora chi si prenderà cura dei cittadini? si chiedono gli infermieri - La carenza dei Dpi è un problema sostanziale e che deve ritornare a essere il primo tassello nella catena della sicurezza dell'operatore e di tutto il sistema salute. Avviare nuovi posti di terapia intensiva significa avere risorse e sopratutto competenze cliniche assistenziali che non si maturano in pochi minuti. In questo momento abbiamo tutti bisogno di poter lavorare in sicurezza, per garantire al cittadino le migliori prestazioni sanitarie con i mezzi a disposizione. E la parte psicologica è uno dei carichi più pesanti da sopportare. Siamo persone anche noi e i recenti fatti di cronaca raccontano episodi tristi».

ANCHE A PORDENONE

Fa eco la preoccupazione del presidente dell'Opi di Pordenone, Luciano Clarizia. «Anche noi registriamo focolai tra il personale ammette un caso in più significa un operatore in meno. Avanti di questo passo ci ritroveremo con personale ridotto. Servono tamponi a tutti, come si fa in Veneto. Più si perde tempo più la situazione diventa costosa e critica. Se dovesse arrivare un picco in Friuli Venezia Giulia, mancherà il personale».

Quanto al caso del Gervasutta, anche Clarizia afferma che «renderlo pubblico non è mai sbagliato. Serve a noi operatori per alzare la soglia di attenzione e rassicurare gli utenti».

QUESTIONE DA APPROFONDIRE

Più cauto l'ordine dei medici di Udine che sta approfondendo la questione. «Potrebbe essere utile rendere pubblici i focolai all'interno delle strutture sanitarie afferma il presidente dell'ordine di Udine, Maurizio Rocco certo sarebbe bene fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari». E l'Ordine si dichiara favorevole alla chiusura degli stabilimenti produttivi e «bene afferma Rocco la chiusura dei supermercati nella giornata di domenica».

Lisa Zancaner

