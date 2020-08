IL CANTIERE

UDINE Anche il cantiere dove si sta lavorando per il terzo e quarto lotto del nuovo ospedale ha risentito dell'emergenza sanitaria. Uno stop di 65 giorni e nuove misure di sicurezza comporteranno una spesa di 58mila euro in più. E' questa la stima dei costi di sicurezza aggiuntivi a tutto il 31 luglio 2020, di cui 38.000 euro per i costi della sicurezza riferiti ai 65 giorni di fermo cantiere e 20.000 euro per apprestamenti di sicurezza riferiti specificatamente all'emergenza Covid-19. Il 16 marzo, infatti, è stata disposta la sospensione dei lavori a causa della situazione di emergenza sanitaria che sono ripresi con una seconda disposizione datata 20 maggio. Lo stop ha fatto slittare il cronoprogramma e il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 27 febbraio 2023, auspicando di non ritrovarsi nuovamente alle prese con un lockdown, tanto più in una stagione in cui i cantieri solitamente avanzano giovandosi di condizioni climatiche favorevoli.

A metterci lo zampino ci sono poi le scoperte impreviste. Così i costi per la lunga pausa si sommano a quelli, altrettanto inevitabili e imprevedibili, per una variante dei lavori che comporta un maggior importo di 343.000 euro. Lo scorso mese, infatti, il direttore dei lavori ha comunicato che è stata riscontrata, in corso d'opera, in alcuni punti di campionamento del fondo scavo, la presenza di acqua poco al di sotto del fondo di scavo, una presenza oggettivamente non rilevabile o ipotizzabile in fase di stesura del progetto. Una circostanza, questa, che ha determinato la necessità di predisporre una nuova perizia di variante. Tradotto significa un intervento per realizzare sistemi di drenaggio delle acque meteoriche e rendere più profonde le vasche di dispersione.

