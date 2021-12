SANITÀ

PORDENONE L'anno scorso c'erano i reparti tutti pieni. Infuriava la seconda ondata, non c'erano protezioni. Era tutto chiuso. L'ospedale era al limite del collasso. Eppure è stato questo, il Natale più teso per la sanità locale. E proprio per questa ragione ieri l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha scelto Pordenone per riprendere il timone dopo il giorno di festa e riportare un clima di collaborazione in una situazione simile a una guerra di posizione. Il tutto con la variante Omicron in crescita, la campagna vaccinale da rinforzare e i malati da gestire. E un inverno appena iniziato.

IL BLITZ

Il vicepresidente regionale ieri attorno all'ora di pranzo ha fatto visita al reparto di Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Al suo fianco Tommaso Pellis, numero uno della Terapia intensiva. Nel mezzo, i problemi denunciati in una lettera protocollata e indirizzata al direttore generale Polimeni, nonché la stessa posizione di quest'ultimo. Ne è uscita una prima, ma importante mediazione: nell'Atto aziendale, che per un ospedale è un po' il manifesto del suo domani, si dovrà tenere conto delle rivendicazioni dei capi dipartimento. «Saranno inserite», ha garantito direttamente Riccardi. «Ora è necessario abbassare la temperatura, dal momento che siamo in emergenza». Un'emergenza nell'emergenza, quella dell'ospedale di Pordenone. Il Covid, un Natale difficile e un clima da lunghi coltelli tra professionisti e direzione che ieri Riccardi ha provato a limare.

IL FUTURO

Da parte degli stessi professionisti che avevano denunciato «malati ammassati in Pronto soccorso» e situazioni gravi nelle Terapie intensive, è trapelata soddisfazione per il piccolo ma importante passo in avanti compiuto ieri, per una mediazione che ora sembra volgere a favore delle istanze che arrivano dal basso. Più complicato, invece, il riferimento alla figura di Polimeni. Il direttore generale al momento resterà al suo posto. Non ci saranno cambiamenti immediati. È materia politica, anche. Ed è complesso lo stesso rapporto tra le diverse anime del Centrodestra regionale. Non è detto, in poche parole, che la linea del sindaco Alessandro Ciriani diventi quella definitiva. «No al tutti contro tutti», ha ribadito ieri Riccardi. Quanto alle criticità, alcune sono croniche e diffuse (la mancanza di personale interessa Pordenone come Udine), altre (come gli spazi di quello che ormai è l'ospedale vecchio) sono invece strutturali. Intanto da ieri sono state sospese le ferie per il periodo natalizio. Tutti al lavoro per tamponare l'ondata prevista a causa della variante Omicron.

L'ATTACCO

Ancora concentrato sul futuro del dg Polimeni, invece, l'intervento del consigliere Conficoni del Pd. «Che il sindaco Ciriani abbia finalmente scaricato il dg di Asfo Polimeni è una vittoria del Partito Democratico e di Pordenone. Da mesi denunciamo le criticità della sanità pordenonese e chiediamo un cambio di passo. Dopo essere rimasto colpevolmente in silenzio mettendo l'interesse di parte davanti a quello dei cittadini, dopo avere negato la convocazione di un Consiglio comunale aperto sul tema ed evitato con un escamotage di votare la mozione di sfiducia al dottor Polimeni presentata dal nostro gruppo, ora finalmente il sindaco Ciriani ammaina la bandiera e dandoci ragione riconosce la necessità di un avvicendamento alla guida dell'azienda sanitaria finora strenuamente difesa. Meglio tardi che mai». La sola posizione di Ciriani, però, non porterà a decisioni automatiche. Né a stretto giro.

Marco Agrusti

