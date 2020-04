LA SCORPACCIATA

MALBORGHETTO Una settimana fa, nella serata di Pasqua, un orso (nella foto) era stato immortalato da una foto-trappola posizionata sul Vallone di Malboghetto dal vicesindaco Alessandro Buzzi. «Rispettoso delle ordinanze - aveva scherzato Buzzi - anche lui si muove per andare alla ricerca di cibo e per noi, rivederlo, è stata proprio una bella sopresa». Difficile dire con esattezza se si tratti dello stesso plantigrado che nella notte di ieri ha fatto razzia di miele, favi e due arnie in un terreno nei pressi di Ombrico, poco distante da Malborghetto, ma è facile pensare possa trattarsi dello stesso animale. «Quando noi umani siamo costretti a stare a casa - ha commentato il pioniere dell'agricoltura biologica Luigi Faleschini, meglio noto come Gigi Verdura, che possiede un'azienda poco distante dalle arnie distrutte - la natura non si ferma e l'orso questa volta si è cimentato in scorribande notturne per procurarsi cibo». L'arrivo della primavera con temperature decisamente molto gradevoli, ha probabilmente spinto il plantigrado ad avvicinarsi ai prati attratto dal profumo del miele. Prima di allontanarsi nel fitto bosco, si è cimentato in un goloso pasto notturno in grande stile, al punto da spingere Faleschini a lanciare uno spassionato consiglio: «Caro orso cerca di differenziare un po' la dieta altrimenti non si mangerà miele quest'anno». Che l'orso sia ormai un habitué della Valcanale non è una novità: le segnalazioni della sua presenza sono talmente frequenti che lo stesso Buzzi considera l'animale «un nostro concittadino».

Tiziano Gualtieri

