IL CASO

UDINE «Invitiamo i deputati a verificare di persona sul posto la nostra qualità di assistenza». Risponde così Lutz Hahn, il responsabile delle comunicazioni di Ors Management Ag da Zurigo, dopo le interrogazioni presentate in parlamento da Debora Serracchiani (Pd), Sabrina De Carlo (M5S) e Erasmo Palazzotto (Leu) sulla vicenda che riguarda l'esito della gara per Casa Malala, centro profughi a Trieste, che ha visto l'offerta di Ors Italia piazzarsi al primo posto, ma con un ribasso del 14% che ha fatto scattare, in automatico, lo stop della procedura per le verifiche previste di prassi in questi casi. Verifiche tuttora in corso, come ha spiegato il Prefetto di Trieste Valerio Valenti. La vicenda ha acceso i fari sul timore, esplicitato da Serracchiani in particolare, per lo sbarco in Fvg dei colossi dell'accoglienza: non va dimenticato che Ors Italia aveva presentato un'offerta (ma senza vincere) anche per la gestione della Cavarzerani a Udine e del centro di Gradisca. Sulla vicenda triestina Hahn precisa che «Ors è un fornitore di servizi riconosciuto a livello internazionale, specializzato nella cura e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati», che «agisce in modo neutro, flessibile e attento», con incarichi in vari Paesi europei dal 1992: «Respingiamo i tentativi di danneggiare la reputazione di Ors Italia e di eliminare la concorrenza. Attendiamo con fiducia la revisione della nostra offerta da parte della Prefettura di Trieste, che fa parte della procedura di valutazione».

LE RISPOSTE

Il responsabile della comunicazione di Ors non si sottrae ad alcune domande. I deputati sollevano dubbi sulla gestione dei servizi in altri luoghi e sulla mancanza di un'esperienza triennale della vostra azienda. Cosa rispondete? «Come accennato, abbiamo esperienza dal 1992. Non ci siano preoccupazioni su come gestiamo i nostri servizi. I nostri servizi sono certificati. Il nostro staff è ben addestrato. Vorremmo invitare i deputati a venire e vedere di persona la nostra qualità di assistenza sul posto».

Il timore espresso nelle interrogazioni è che ci sia il rischio che i costi siano tenuti bassi con la forza dei numeri ma senza garantire adeguati standard di personale. Cosa risponde la società? «Nessun timore. Facciamo il nostro servizio con il numero di dipendenti richiesti nell'offerta». Ors ha intenzione di presentare ancora offerte in Friuli Venezia Giulia? «Noi proviamo sempre, dove possiamo offrire i nostri servizi in varie regioni. Non possiamo inoltrare informazioni dettagliate». La società, per bocca del suo responsabile della comunicazione ricorda che «dal 1992 siamo incaricati dalle autorità pubbliche di vari Paesi europei. In qualità di azienda esperta e più volte certificata con referenze eccellenti, partecipiamo a gare d'appalto pubbliche e siamo lieti che le nostre offerte siano convincenti in termini di prezzo e qualità. Offriamo i servizi indicati nella procedura di gara. Attribuiamo grande importanza agli standard di qualità e investiamo nella formazione e nell'istruzione superiore dei nostri dipendenti. Trattiamo le persone con rispetto. Come azienda politicamente e religiosamente neutrale, siamo fedeli ai nostri clienti e ci concentriamo sull'adempimento professionale ed efficiente dei compiti che ci vengono assegnati».

Camilla De Mori

