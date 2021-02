I NUMERI

UDINE Si avviano a scendere verso quota 10 mila le persone costrette all'isolamento domiciliare in Friuli Venezia Giulia, un dato che non si registrava da metà novembre. Nelle ultime 24 ore il calo è stato di 51 persone, raggiungendo quota 10.152. I totalmente guariti invece sono saliti a 55.226, il 78% delle 70.244 persone contagiate dall'inizio della pandemia, i clinicamente guariti salgono a 1.681. Nelle ultime 24 ore su 1.850 tamponi molecolari sono stati rilevati 106 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi (6,63%). I decessi registrati sono 15, a cui se ne aggiungono altri 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio; i decessi complessivamente ammontano a 2.595, di cui 733 vittime solo nell'ultimo mese. La suddivisione territoriale vede 590 lutti a Trieste, 1274 a Udine, 562 a Pordenone e 169 a Gorizia. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527, in nuovo leggero aumento rispetto a domenica (+6). Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra gli operatori sanitari che operano all'interno delle stesse strutture, ha fatto sapere il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina la positività al Covid di un infermiere. Assistiamo ogni giorno a una riduzione significativa del personale sanitario contagiato da Covid-19, pensiamo sia grazie anche ad un'alta adesione al vaccino raggiunta per questa prima categoria e pari al 90%, mentre per le case di riposo la copertura tocca l'85% degli ospiti. Percentuali che dimostrano un importante lavoro messo in campo dal sistema sanitario, che è stato capace di rispondere in modo efficace ha aggiunto ancora Riccardi, durante l'illustrazione del piano vaccinale ai rappresentanti delle professioni sanitarie regionali. Continueremo il confronto attraverso questi incontri ha detto Riccardi sottolineando come i risultati di questo lavoro sono il frutto di uno sforzo collettivo. Le professioni sanitarie dal canto loro hanno espresso la disponibilità e la piena collaborazione per sostenere le misure previste dal piano vaccinale nella convinzione che la strategia adottata dalla Regione nel medio termine darà risultati importanti. Infine sul fronte ospedalieri, dopo quasi sei mesi di lavori, è stato inaugurato ieri mattina il nuovo Pronto Soccorso dell'Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste. Realizzato rinnovando gli spazi che già lo ospitavano e recuperando nuovi spazi in un'area precedentemente dedicata a uffici amministrativi, il nuovo presidio potrà contare su una superficie complessiva di 360 metri quadri, con un aumento di 130 rispetto agli spazi precedenti, e su un'area di degenza dedicata con 7 posti letto di Osservazione Breve Intensiva e di Pediatria d'Urgenza. In Pediatria d'Urgenza, in particolare, sono state realizzate ulteriori due stanze di isolamento con servizio igienico dedicato, filtro d'accesso e doppio salto di pressione negativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA