Ora scoppia la guerra dei libri di testo

LA VICENDAUDINE (AL.PI.) Scoppia la guerra dei libri: il Comune di Udine, infatti, fornisce gratuitamente i libri di testo ai bambini della scuola dell'obbligo residenti in città; il problema, però, è che ci sono 600 alunni provenienti da altri Comuni, Comuni che non ritengono di dover rimborsare il Municipio udinese per il servizio: Si tratta di interpretazioni diverse della legge: noi non vogliamo che le famiglie paghino quindi abbiamo chiesto alla Regione di fare chiarezza ha spiegato l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia -;...