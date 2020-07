L'INAUGURAZIONE

LIGNANO SABBIADORO Nella tarda mattinata di ieri è stato ufficialmente inaugurato il lungo pontile del Faro Rosso all'estremità nord est della penisola di Lignano, danneggiato dalla mareggiata del novembre scorso. Il taglio del nastro è stato fatto dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, affiancato dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, dal sindaco di Lignano e dagli assessori Ada Iuri, Massimo Brini e Paolo Ciubej. Alla simpatica cerimonia era presente pure una grandissima folla di lignanesi e turisti, perché il Faro Rosso è considerato un simbolo della località balneare. L'assessore Bini ha sottolineato come il ripristino sia avvenuto in meno di due mesi «dimostrando così che cambiare si può - ha detto - andando a ridurre i tempi e le pratiche burocratiche. La Regione è vicina all'amministrazione, ma soprattutto vicina ai turisti, per permettere a tutti di assaporare le bellezze che offre questo luogo sacro, oggi anche arricchito dalle splendide fotografie scattate da amatori e appassionati del Faro».

Il Sindaco Luca Fanotto ha voluto ringraziare la Regione per l'intervento effettuato a tempo record: «La procedura seguita per i lavori - ha spiegato - è stata quella ordinaria, con tutti i suoi passaggi, aggravata dal Covid che ha allungato i tempi anche per l'approvvigionamento dei materiali. In un momento così profondo della nostra storia dobbiamo essere orgogliosi del settore pubblico che funziona». L'Assessore locale alla Cultura Ada Iuri ha svoluto sottolineare l'importanza per i turisti di questa passeggiata sul mare, arricchita da circa 500 foto scattate dagli Amici del faro, una community composta da 1933 appassionati. Il fotografo Massimo Turco, con la collaborazione del FotoCineClub, il Comune e il gruppo Amanti del faro ha realizzato una originale galleria fotografica a cielo aperto. Al termine del lungo pontile si trova una piazzola dove Bini ha ricordato che in autunno vi sarà la seconda fase con il completamento del pontile e l'installazione della barriera per attutire l'effetto delle mareggiate e dell'erosione delle spiagge. Partiranno anche i dragaggi del canale, a fine stagione, per permettere a tutti i fruitori di navigare in sicurezza.

I lavori di ricostruzione sono stati eseguiti dall'impresa Costruzioni Cicutin di Latisana e sono iniziati il 27 maggio; ironia della sorte, poco dopo aver allestito il cantiere ed eseguito le prime opere, un'altra mareggiata si era portato via l'intero cantiere. I lavori hanno compreso 180 metri, di cui circa 120 in acqua e circa 60 nella parte emersa della spiaggia. Nuovo pure tutto l'impianto di illuminazione. La spesa complessiva è stata di 350mila euro. Il vecchio Faro Rosso di Sabbiadoro risaliva al 1928 e serviva da segnalazione luminosa per fornire sicuri punti di riferimento per la navigazione marittima e aerea. Corroso dal tempo, necessitava di una totale ristrutturazione e, a seguito dei mutamenti del mare, non era più in regola con i regolamenti marittimi. Da qui la decisione di conservarlo come ricordo.

Enea Fabris

