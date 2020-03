L'ORDINANZA

UDINE Stare a casa: vale sia per i dipendenti di Palazzo D'Aronco sia per i cittadini che hanno bisogno dei suoi servizi. Il Comune, infatti, ha ridimensionato notevolmente le possibilità di accesso agli uffici, limitando l'operatività al pubblico ai servizi essenziali, chiedendo di rimandare le pratiche non urgenti e di usare soprattutto lo strumento online. Al contempo, si invita il personale a usare le ferie e il telelavoro. «Oggi (ieri, ndr) spiega l'assessore al Personale, Fabrizio Cigolot -, abbiamo incontrato i dirigenti per chiedere che le misure siano rispettate e portate avanti secondo la massima efficacia. Si chiede di far rimanere il più possibile a casa i dipendenti, garantendo sì l'essenziale, ma anche e soprattutto la salute di tutti: non vogliamo favorire il movimento delle persone. Ci si affida anche al senso di responsabilità: la situazione è seria e richiede che ci si comporti seriamente».

E quindi i dipendenti del Municipio sono invitati a fruire delle ferie rimaste dal 2019, delle due settimane previste per il 2020 e dei periodi di congedo parentale, della flessibilità dell'orario e del telelavoro. L'ordinanza del sindaco prevede anche che chi usa i veicoli comunali viaggi da solo, che si eviti di utilizzare l'ascensore e che si limitino all'essenziale i contatti con colleghi e utenti (e sempre alla distanza di almeno un metro).

Quanto all'accesso agli uffici, secondo il sito del Comune, gli appuntamenti con l'Edilizia Privata vanno prenotati online; chiuso al pubblico lo Sportello Informativo dei Servizi Sociali (Sissu): le richieste per le misure di supporto vanno inviate via mail o fax; anche chi deve comunicare il cambio di indirizzo o l'iscrizione di nuova residenza dovrà farlo via mail, mentre certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, matrimonio e morte possono essere stampati da casa collegandosi a servizi.regione.fvg.it. (il servizio richiede l'autenticazione con Spid o LoginFvg).

L'affluenza negli uffici pubblici sarà comunque contingentata per evitare assembramenti mentre l'apertura delle sale istituzionali dell'Amministrazione è concessa solo per indifferibili ragioni istituzionali. Rimangono ovviamente sospesi tutti i concorsi e le attività di formazione interna; finché durerà l'emergenza, inoltre, non saranno rilasciate concessioni e anzi sarà vietato l'uso delle sale comunali. Sono inoltre sospese le cerimonie civili, comprese quelle funebri. Fontanini invita tutti al buon senso: «Stiamo vivendo un momento delicato che ci impegna tutti a essere responsabili ha detto in un video pubblicato sulla pagina del Comune -. Ottemperiamo a queste regole che sono fondamentali per contenere l'epidemia e superarla. Abbiamo visto che da altre parti, chi ha adottato queste misure è riuscito a contenere la diffusione: facciamo la stessa cosa anche qui nel nostro Friuli e nella città di Udine; siamo responsabili di fronte alla nostra salute e a quella degli altri, cerchiamo di tenere comportamenti rispettosi. Restiamo il più possibile nelle nostre abitazioni».

Al.Pi.

